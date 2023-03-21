Глава пресс-центра ОК «ЮГ»: РФ не сможет вывести свои корабли из Чёрного моря

Россия во время войны не сможет вывести свои корабли из Чёрного моря, даже если это будет необходимо.

Об этом 21 марта в комментарии агентству «Укринформ» заявила глава объединённого пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Комментируя ситуацию, в которой российское командование, чтобы не потерять флот, захотело бы оградить свои корабли от ударов в контексте участившихся случаев «бавовны» во временно оккупированном Крыму, Гуменюк пояснила, что с определёнными ограничениями Черноморский флот РФ можно перебазировать только в Азовское море.

«Если смотреть географически, вывод для них сейчас возможен разве что в Азовское море. Но там не везде позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Чёрном море. Выходить же из Чёрного моря через Босфор им не позволят международное законодательство и принятые санкции», – подчеркнула спикер.

На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что россияне находятся в своеобразной «ловушке», она ответила, что «в какой-то мере, да».

«Но они могут использовать всю акваторию Чёрного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают его таковой в 100 морских милях (около 180 км, — ред.) от контролируемого Украиной берега», – отметила Гуменюк.

Кстати. По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва». Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами «Нептун». В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность её Черноморского флота.

30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.

Как сообщала Одесса News, по мнению командующего Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, разница между силами военного флота России в Чёрном море и военного флота Украины значительно сократилась за время полномасштабного российского вторжения.

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