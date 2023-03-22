Военные сообщили подробности вечернего вражеского обстрела Одесской области

Около 19.40 21 марта в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты две управляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» Х-59.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Ракеты выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Чёрного моря.

Всего было выпущено 3 ракеты. Одна попала в 3-х этажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

В результате ракетного удара пострадали 4 человека. Трое из них получили лёгкие ранения взрывной волной. 1 человек госпитализирован.

Несмотря на вечерний ракетный обстрел накануне, полностью обеспечена работа всей критически важной инфраструктуры, коммунальных предприятий, медицинской сферы и социальных учреждений.

«Все органы власти чётко выполняют свои обязанности. Ситуация в регионе полностью контролируется. В течение дня возможна активность вражеской авиации. Вероятность ракетных атак врага – ВЫСОКАЯ», — проинформировал утром 22 марта спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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