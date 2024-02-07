Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно указу «О наращивании способностей сил обороны», Президент поручил Кабинету Министров вместе с Генштабом проработать вопрос создания беспилотных систем как отдельного рода сил в структуре ВСУ и по итогам работы внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Указ вступил в силу с момента опубликования.

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что подписанный указ начинает создание в украинских силах обороны отдельного рода сил – Сил беспилотных систем.

«И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И очевидно – на поле боя», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что дроны доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море, и Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Чёрном море благодаря дронам.

«Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны. Сейчас перечень задач чёткий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. Это задача и для армии, и для Министерства обороны, и правительства в целом. И чтобы дать необходимую координацию в силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооружённых сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО», – подытожил он.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что создание нового рода войск – важный шаг в развитии украинской армии. По его словам, беспилотные системы уже создали преимущество Украины на поле боя.

«Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование. До победы!» – цитирует его пресс-служба Минобороны в Telegram.

Одесса News сообщала, что после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинская армия стала массово применять беспилотники для разведки и нанесения ударов по врагу. Для этого используются как беспилотники собственного производства, так и закупленные на Западе и переданные западными партнёрами.

В июле 2023 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал о старте массового производства боеприпасов для БПЛА. По его словам, силам обороны передают тысячи беспилотников в рамках «Армии дронов«.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy