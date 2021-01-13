Одесские чиновники не считают снос старинного здания потерей для города

Глава Приморской районной администрации Одессы Марат Королёв сделал заявление касательно ситуации на улице Торговой, где начали полностью сносить дореволюционный дом Бенедатто, который частично обрушился весной 2019 года.

Об этом Марат Королёв сообщил в снятом видеоматериале.

Чиновник объяснил, что застройщик выкупил все 39 квартир в здании на Торговой,20, все пострадавшие жильцы съехали, и получив деньги, перестали предъявлять претензии к застройщику.

По словам Марата Королева, застройщик начал демонтаж здания, так как, мол дожди и изменения температуры негативно влияют на здание, которое восстановить не представляется возможным. Поэтому с целью безопасности жителей было решено его снести.

Королёв также уверяет, что высотного строительства на этом месте не планируется.

Как сообщала Одесса News, обрушение здания произошло по вине застройщика, который занимался сносом соседнего дома — бани советской застройки.

Прискорбно, что чиновники не считают потерю красивого дореволюционного дома с богатыми историческими традициями утратой для города в туристическом плане.