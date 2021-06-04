Защитники памятных для Одессы зданий добились запрета сноса типографии Фесенко

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации запретил сносить исторические здания «Типографии «Фесенко» и «Ришельевского театра» в Одессе на ул. Ришельевской, 47/49.

Об этом Укринформу сообщили в департаменте, уточнив, что 3 июня выдали соответствующее предписание руководству ООО «Одесса — Сити» и ООО «Мартен Групп» — заказчику строительства жилого дома по этому адресу и компании-подрядчику «Мартен Групп».

«Срочно прекратить проведение любых строительных работ до момента получения разрешительных документов», — говорится в предписании.

В документе отмечается, что работы проводятся «в непосредственной близости к зданию-памятнику и в пределах комплексной охранной зоны исторического центра Одессы без письменного разрешения органа охраны и утверждённой научно-проектной документации», тем самым нарушены требования Закона Украины «Об охране культурного наследия».

Как сообщала Одесса News, представители компании-заказчика и рабочие строительной компании начали 1 июня демонтаж кровель исторических зданий «Типографии «Фесенко» и «Ришельевского театра» на ул. Ришельевской, 47 и 49, вопреки предписанию заместителя министра культуры и информационной политики о запрете строительства жилого комплекса в Одессе на месте старинной «Типографии Фесенко» и «Ришельевского театра».

Комментируя это распоряжение о запрете строительства, заместитель министра Светлана Фоменко уточнила, что застройщики не имеют «согласованной должным образом научно-проектной документации, а также разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия, на проведение там земляных работ».

Однако судья Одесского окружного админсуда признала достаточными доказательства компании-застройщика о том, что запрет на строительные работы повлечёт значительные материальные убытки в виде штрафных санкций перед подрядными организациями, и удовлетворила ходатайство о приостановлении действия предписания Минкульта.

Одесса News будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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