На маршруты Одессы выходят первые автобусы с двигателем Евро-5

На городском маршруте №149 начали работать четыре автобуса большой вместимости, приобретённые частным перевозчиком — компанией «Старс-транс».

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что это современные машины стандарта «Евро-5», которые обладают не только повышенной вместимостью, но и значительно меньшим объёмом выбросов загрязняющих веществ. Таким образом, появление подобных автобусов на маршрутах улучшает экологическую ситуацию в городе.

«Впервые за многие годы началось обновление подвижного состава не коммунальных предприятий, а частных. Мы это приветствуем и помогаем перевозчикам коммуницировать с банками, чтобы найти наиболее комфортные варианты привлечения средств для покупки новой техники», — отметил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Каждая машина может перевозить до 70 пассажиров при 24 посадочных местах.

В ближайшее время компания-перевозчик планирует приобрести ещё пять аналогичных автобусов.

Как сообщала Одесса News, коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» возобновило движение курортного трамвая №22 по маршруту «Слободка – гидропарк «Лузановка».

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