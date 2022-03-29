В Одессе продлили время работы общественного электротранспорта

В Одессе продлено время работы общественного электротранспорта.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«Подвижной состав КП «Одесгорэлектротранс» продолжает работу в условиях военного положения. 29 марта 2022 года на всех маршрутах работают 40 трамваев и 36 троллейбусов. График работы – до 19:00″.

Если ранее электротранспорт обслуживал пассажиров до 18 часов, то теперь — до 19.00 с 7 утра.

Как сообщала Одесса News, комендантский час в Одессе и Одесской области действует ежедневно с 21:00 до 06:00.

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