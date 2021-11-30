Укрзализныця запускает второй дизель-поезд на маршрут Измаил–Одесса

Укрзализныця запускает второй дизель-поезд отечественного производства на обслуживание нового маршрута Измаил–Одесса, что позволит вдвое увеличить количество ежедневных рейсов «Дунайского экспресса».

Об этом сообщает руководитель пресс-службы ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Анна Кудиярова на своей странице в Facebook.

«28 ноября в моторвагонное депо «Одесса-Застава» прибыл второй современный дизель-поезд – «ДПКр3-004» производства Крюковского вагоностроительного завода. Он в ближайшие дни также начнёт работу между Одессой и Измаилом», — отметила Кудиярова.

По её словам, таким образом «Дунайский экспресс» будет делать два рейса в день.

Как сообщала Одесса News, первый рейс по маршруту Измаил-Одесса дизель-поезд «Дунайский экспресс» выполнил 20 ноября. Его запуск стал возможен благодаря усилиям руководства Укрзализныци и Одесской ОГА в рамках реализации пилотного проекта PSO (Public Service Obligation). Согласно подписанному сторонами меморандуму, местные власти будут компенсировать ж/д перевозчику не менее 5 млн грн в год расходов на организацию маршрута.

Максимальная скорость движения поезда – 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона — 170 мест. Экспресс останавливается на станциях Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Катлабух. Он располагает современными элементами интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения. Стоимость билета составляет 189 грн.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat