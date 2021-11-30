Где сейчас причастный к одесской трагедии 2 мая Боделан

Причастный к одесской трагедии 2 мая 2014 года Владимир Боделан до недавнего времени жил в Симферополе и занимал должность заместителя главы Симферопольского района.

Однако, как сообщает «Комсомольская правда», Боделан днями ушёл с этой должности.

Кадровые перемены случились после увольнения руководителя Симферопольского района 47-летнего Диониса Алексанова. Его сменил 40-летний Денис Кратюк, набравший новую команду управленцев.

Как сообщала Одесса News, Владимир Боделан с декабря 2010 по июль 2014 года занимал должность начальника главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. 2 мая 2014 года он около 40 минут тянул с отправкой пожарных расчётов на Куликово поле, хотя от ближайшей пожарной части до Дома профсоюзов около 500 метров).

После одесской трагедии Боделан переехал в Крым, где уже 7 февраля 2015 года получил российский паспорт.

С осени 2016-го Владимир Боделан официально работал в Крыму: с сентября 2016 по ноябрь 2019 года занимал должность замначальника Центра ФКУ ЦСИ ГЗ (Федеральное казённое учреждение «Центр стратегических исследований гражданской защиты) МЧС РФ — начальника Крымского филиала ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, с декабря 2019 по октябрь 2020 года был помощником главы Крыма, а 5 октября 2020 года был назначен замглавы администрации Симферопольского района Крыма.

В Украине Боделан был объявлен в розыск в 2016 году, а в 2017-м был заочно арестован за бездействие во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

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