2 мая с утра одесская полиция блюдёт порядок и нравственность жителей в районе Куликова поля

В день шестой годовщины событий 2 мая в Одессе безопасность граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых — работники полиции, ГСЧС, нацгвардии.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города.

«Правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований», — говорится в сообщении.

Также наряды следят за соблюдением запрета на использование «символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».

Как сообщала Одесса News, усилиями участников волонтёрского движения поддержки украинских военных на площади Куликово поле в Одессе восстановлен накануне годовщины 2 мая высокий флагшток с Государственным Флагом Украины, поваленный в феврале этого года в результате сильного ветра.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области