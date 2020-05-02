Одесского педофила, от которого сбежала 7-летняя девочка, суд отправил домой

Коминтерновский районный суд отпустил под домашний арест 39-летнего жителя Одессы Николая В., который пытался заманить в машину и похитить 7-летнюю жительницу одного из сёл в Одесской области.

Как сообщает ТАЙМЕР, обвинение требовало поместить подозреваемого в СИЗО, однако суд счёл, что тот не представляет значительной опасности для общества, а также то, что на содержании у него двухлетний ребенок. Поэтому его лишь обязали носить электронный браслет и отпустили домой с обязательством являться на судебные заседания.

По данным издания, прокуратура планирует попытаться обжаловать данное решение в апелляционной инстанции.

Как сообщала Одесса News, в поле зрения правоохранителей подозреваемый попал 28 апреля в селе Курисово Одесской области. Он заманил семилетнюю Яну в свой автомобиль и пытался увезти, однако девочке удалось вырваться и сбежать. Она сразу же сообщила о случившемся родителям, а те обратились в полицию. Злоумышленника вскоре задержали.

Николай В. нигде официально не работает. После задержания выяснилось, что он специально перед попыткой похищения перекрасил баллончиком с легко смывающейся краской свой «Мерседес» из белого в чёрный. Во время обыска у него были обнаружены в компьютере и мобильном телефоне около сотни видео и фото с детской порнографией. Некоторые видео не были скачаны из интернета, а явно записаны самостоятельно.

В машине Николая были обнаружены детские игрушки — после задержания он признался, что их приготовил для того, чтобы заманить девочку, а после похищения — совратить. Также в ходе оперативных действий полицейские нашли информацию о ещё одной попытке похищения ребёнка — в Березовке он пытался украсть 8-летнюю Варю Ж.

По информации «Думской», следствие нашло в изъятых при обыске у Николая В. телефонах информацию о неоднократных звонках нескольким известным одесским криминальным авторитетам.

В полицейском главке Одесской области днями отметили подарками Яну, юную жительницу Лиманского района. Подарки вручали заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и глава ГУНП Одесской области Олег Бех.