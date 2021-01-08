Конгресс США утвердил победу Байдена, Трамп пообещал мирную передачу власти

Конгресс США 7 января утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Сенат и Палата представителей отклонили возражения против изъятия избирательных голосов штатов Джорджия и Пенсильвания за Байдена.

Республиканцы также возражали против голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели неудачу ещё до того, как перешли к дебатам.

После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдёт инаугурация Байдена. На церемонии он принесёт присягу и официально станет 46-м президентом США.

Дональд Трамп публично осудил нападение своих сторонников на Конгресс, а также заявил, что сосредоточится на вопросах мирной передачи власти администрации Джо Байдена.

«Как и все американцы, я возмущён беззаконием, погромами и насилием», — подчеркнул глава Белого дома, добавив, что США должны всегда оставаться «нацией правопорядка».

Он подчеркнул, что участники актов насилия и погромов не являются теми, кто на самом деле представляет страну, назвав их нарушителями закона.

По словам Трампа, страна прошла через тяжелые выборы, поэтому эмоции кипят — но теперь «страсти должны остыть, а покой — восстановиться».

«Мой фокус внимания сейчас сосредоточен на обеспечении спокойной, упорядоченной и плавной передачи дел», — заявил глава Белого дома.

В конце выступления Трамп обратился к своим сторонникам, заявив, что считает период президентства честью своей жизни. В этом же контексте он намекнул, что не теряет намерений возглавить государство снова, заметив, что «путешествие только начинается».

Как сообщала Одесса News, в среду сторонники Трампа силой прорвались в Конгресс США, сорвав голосование обеих палат по утверждению результатов президентских выборов. После вмешательства в ситуацию силовиков заседание удалось восстановить.