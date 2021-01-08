Министр от здоровья заявил о приближении вакцинации, а шприцев нет

Прививочная кампания от коронавируса в Украине может быть сорвана из-за отсутствия шприцев.
Об этом заявил в своём Facebook военный эпидемиолог, глава Национальной медицинской палаты Украины и директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко.
Он рассказал, что вакцина от COVID-19 вне зависимости от страны происхождения производится в однодозовых и многодозовых флаконах, а шприц для проведения инъекции в комплекте с вакциной не предусмотрен.
«В бюджете Украины на 2021 год деньги на закупку шприцев для проведения массовой вакцинации не предусмотрены и шприцы не закуплены», — сообщил Кравченко.
«Украинский рынок таких шприцев на 40 млн населения составляет 40-45 млн единиц в год, большей мерой это шприцы для проведения инъекций инсулина. Для реализации схемы прайм-буст вакцинации необходимо два шприца на одного пациента! Даже если собрать все шприцы с рынка и использовать для проведения вакцинации, то их хватит на одну инъекцию из двух необходимых, а диабетики останутся без шприцев!» — описал проблему эпидемиолог.
Он добавил, что шприцы объёмом 1-3 мл украинского производства уже зарезервированы для проведения вакцинации арабскими странами.
«Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов, вы неспособны обеспечить страну шприцами, куда вам браться за вакцину!!!» — отметил Кравченко.
Тем временем, в Украине за последние сутки — 5 676 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 8 января лабораторно подтверждены 1 105 169 случаев COVID-19.
По сообщению министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook, за сутки заболели 166 детей и 179 медработников, госпитализировано 2 402 человека; летальных случаев — 83; выздоровел 5 131 человек; проведено тестирований 20 192 (в том числе методом ПЦР — 16 152, методом ИФА — 4 040).
Отмечается, что за всё время пандемии в Украине выздоровело 778 345 человек; летальных случаев — 19 588;
проведено ПЦР-тестов — 5 733 555.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 438 случаев;
- Винницкая область — 107 случаев;
- Волынская область — 107 случаев;
- Днепропетровская область — 376 случаев;
- Донецкая область — 384 случая;
- Житомирская область — 358 случаев;
- Закарпатская область — 96 случаев;
- Запорожская область — 358 случаев;
- Ивано-Франковская область — 106 случаев;
- Киевская область — 371 случай;
- Кировоградская область — 8 случаев;
- Луганская область — 113 случаев;
- Львовская область — 331 случай;
- Николаевская область — 418 случаев;
- Одесская область — 274 случая;
- Полтавская область — 115 случаев;
- Ривненская область — 146 случаев;
- Сумская область — 235 случаев;
- Тернопольская область — 101 случай;
- Харьковская область — 191 случай;
- Херсонская область — 192 случая;
- Хмельницкая область — 263 случая;
- Черкасская область — 146 случаев;
- Черновицкая область — 152 случая;
- Черниговская область — 290 случаев.
Как сообщала Одесса News, с 8 по 24 января в Украине вводятся карантинные ограничения.