Министр от здоровья заявил о приближении вакцинации, а шприцев нет

Прививочная кампания от коронавируса в Украине может быть сорвана из-за отсутствия шприцев.

Об этом заявил в своём Facebook военный эпидемиолог, глава Национальной медицинской палаты Украины и директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко.

Он рассказал, что вакцина от COVID-19 вне зависимости от страны происхождения производится в однодозовых и многодозовых флаконах, а шприц для проведения инъекции в комплекте с вакциной не предусмотрен.

«В бюджете Украины на 2021 год деньги на закупку шприцев для проведения массовой вакцинации не предусмотрены и шприцы не закуплены», — сообщил Кравченко.

«Украинский рынок таких шприцев на 40 млн населения составляет 40-45 млн единиц в год, большей мерой это шприцы для проведения инъекций инсулина. Для реализации схемы прайм-буст вакцинации необходимо два шприца на одного пациента! Даже если собрать все шприцы с рынка и использовать для проведения вакцинации, то их хватит на одну инъекцию из двух необходимых, а диабетики останутся без шприцев!» — описал проблему эпидемиолог.

Он добавил, что шприцы объёмом 1-3 мл украинского производства уже зарезервированы для проведения вакцинации арабскими странами.

«Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов, вы неспособны обеспечить страну шприцами, куда вам браться за вакцину!!!» — отметил Кравченко.

Тем временем, в Украине за последние сутки — 5 676 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 8 января лабораторно подтверждены 1 105 169 случаев COVID-19.

По сообщению министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook, за сутки заболели 166 детей и 179 медработников, госпитализировано 2 402 человека; летальных случаев — 83; выздоровел 5 131 человек; проведено тестирований 20 192 (в том числе методом ПЦР — 16 152, методом ИФА — 4 040).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине выздоровело 778 345 человек; летальных случаев — 19 588;

проведено ПЦР-тестов — 5 733 555.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 438 случаев;

Винницкая область — 107 случаев;

Волынская область — 107 случаев;

Днепропетровская область — 376 случаев;

Донецкая область — 384 случая;

Житомирская область — 358 случаев;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 358 случаев;

Ивано-Франковская область — 106 случаев;

Киевская область — 371 случай;

Кировоградская область — 8 случаев;

Луганская область — 113 случаев;

Львовская область — 331 случай;

Николаевская область — 418 случаев;

Одесская область — 274 случая;

Полтавская область — 115 случаев;

Ривненская область — 146 случаев;

Сумская область — 235 случаев;

Тернопольская область — 101 случай;

Харьковская область — 191 случай;

Херсонская область — 192 случая;

Хмельницкая область — 263 случая;

Черкасская область — 146 случаев;

Черновицкая область — 152 случая;

Черниговская область — 290 случаев.

Как сообщала Одесса News, с 8 по 24 января в Украине вводятся карантинные ограничения.