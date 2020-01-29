В Одессе случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы

В Одессе, как и в целом по Украине, в настоящий момент не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, вспышка которой произошла в Китае.
Об этом сообщает официальный сайт города.
Отмечается, что в новом корпусе городской клинической инфекционной больницы имеются боксированные палаты со специальной системой вентиляции, позволяющие обеспечить индивидуальную изоляцию пациентов с капельными и особо опасными инфекциями.
Температурный скрининг пассажиров в Международном аэропорту «Одесса» не проводится, поскольку прямых транспортных путей сообщения и авиарейсов с Китаем нет.
Как информировала Одесса News, коронавирусы — это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания различной тяжести: от обычной простуды до тяжёлого острого респираторного синдрома. Основными симптомами болезни являются лихорадка и затруднённое дыхание.
По данным на 28 января 2020 года, известно о 4677-ми случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в мире, в том числе 106-ти летальных случаях.
Кстати. Всемирная организация здравоохранения даёт такие рекомендации по профилактике коронавируса:
1. Часто тщательно мойте руки или обрабатывайте их дезинфицирующими средствами.
2. Не прикасайтесь немытыми руками к лицу — глазам, носу, рту.
3. Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платочком, который после использования нужно сразу выбросить и вымыть руки.
4. Очищайте и дезинфицируйте часто используемые объекты и поверхности.
5. Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, будьте осторожны с сырым мясом, молоком и т.п.
6. Избегайте близкого контакта с людьми, имеющими признаки простуды.
7. В случае появления симптомов заболевания — повышение температуры, кашель, затруднённое дыхание — как можно быстрее обратитесь к врачу.