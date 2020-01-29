Одесские курсанты организовали флешмоб в честь Героев Крут

Более 300 курсантов Военной академии в Одессе приняли участие в ярком флешмобе ко Дню памяти Героев Крут на Приморском бульваре.

Об этом сообщает Укринформ.

«Память о подвиге Героев Крут, которые мужественно отстаивали независимость Украины и погибли в 1918 году под Крутами, став для нас символом патриотизма и несокрушимости, мы посвящаем эту акцию. Строимся так, чтобы образовать слово «Круты», которое было бы видно с небес, когда включим наши фонарики», — обратилась к студентам руководитель Управления патриотического воспитания молодёжи Одесской облгосадминистрации Наталья Михайленко.

Флешмоб проходил возле памятника Дюку.

Участники акции исполнили Гимн Украины, почтили минутой молчания павших под Крутами в бою с большевистским соединением Муравьёва воинов Украинской Народной Республики, большинство из которых составляли студенты и гимназисты.

Кстати. Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах на северо-восток от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьёва.

Фото: Укринформ