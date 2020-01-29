Рассмотрение апелляции по делу об одесском «Краяне» перенесли

Высший антикоррупционный суд, рассматривающий апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Малиновского районного суда, который оправдал мэра Одессы и других обвиняемых по делу о покупке здания завода «Краян» за 92 миллиона гривен перенесен.

Об этом сообщает ВАКС.

Причина переноса судебного заседания — болезнь одного из судей.

Слушание дела продолжится 10 февраля.

Как сообщала Одесса News, по мнению следствия, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года.

В декабре 2016 года НАБУ и САП инициировали наложение ареста на средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.

В октябре 2018 года в Малиновский районный суд города Одессы направлен обвинительный акт в отношении восьми лиц — исполнителей схемы, среди которых — действующий городской голова Одессы. По делу был вынесен оправдательный приговор.

Прокуроры САП настаивают на том, что представленные суду доказательства в уголовном производстве должны быть оценены в полной мере и на их основании принято обоснованное решение.

Сейчас дело рассматривает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

24 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении ещё четырём участникам — фактическим организаторам и контролёрам схемы завладения 92 миллионами гривен.