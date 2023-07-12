Дело о производстве фальсифицированного алкоголя передано в одесский суд

Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении иностранца по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта им алкогольных напитков.

По данным следствия, житель Белгород-Днестровского для собственного обогащения наладил изготовление фальсификата – водки, коньяка, виски и рома. Фальсифицированную «продукцию», изготовленную из некачественного сырья в гаражном кооперативе в Одесской области, продавал под видом элитного алкоголя через места розничной торговли на территории региона.

«Во время обысков изъято более 5 тыс. литров незаконно изготовленной алкогольной продукции и спирта, оборудование, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов, тару», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость изъятой «продукции» составляет ориентировочно 1 млн. гривен.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в Одесской области на подпольном производстве «брендовых» духов разоблачены 11 участников преступной группы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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