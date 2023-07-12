Министр аграрной политики: Мы никогда так много не экспортировали вина в Японию

2022 год был успешным для украинского виноделия.

Об этом Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил «Телеграфу».

«Следует отметить, что прошлый, 2022 год, в общих цифрах был успешным для виноделов. Первое – это количество потребления украинцами нашего вина на одного человека, оно выросло, то есть динамика пошла в правильную сторону», – сказал он.

Вторым фактором министр назвал открытие новых рынков сбыта украинского вина.

«Мы никогда так не экспортировали в Японию, в Скандинавию. А сейчас эти страны покупают наше вино по предоплате. Достоинство нашего вина (то, о чём мы говорили пять-семь лет назад, но никто не верил) – что мы сможем производить вино высокого качества. Это оказалось абсолютной правдой даже для украинцев – показатели потребления украинского вина увеличились», – подчеркнул Сольский.

Он также рассказал, что на каждый доллар, который Молдова импортирует в Украину, приходилось восемь долларов украинского экспорта в Молдову.

«Супермаркеты в Кишинёве наполовину заполнены украинской продукцией», – утверждает Сольский.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одессе провели круглый стол на тему: «Современные проблемы виноградарства и виноделия Одесской области на пути к вступлению Украины в Европейский Союз в условиях военного положения» с участием председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду.

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