Японские учёные подтвердили эффективность ношения масок

Группа учёных из Института медицинских наук Университета Токио подтвердила, что лицевые маски — эффективное средство, препятствующее как распространению человеком вирусов, так и их проникновению в организм.

Об этом сообщает NHK.

В ходе экспериментов учёные разместили в лаборатории лицом к лицу два манекена.

В одном из экспериментов исследователи надели маску на манекен, снабжённый функцией вдыхания. По словам учёных, количество вирусов, поглощаемых манекеном, было снижено на 17% при использовании тканевой и на 47% при использовании обычной хирургической маски.

Когда маску надевали на манекен-распространитель вирусов, и полотняная, и хирургическая маски привели к снижению получения вирусов другим манекеном без маски более чем на 70%.

Исследователи также сообщили, что надевание маски на оба манекена не смогло полностью предотвратить передачу вирусов.

Профессор Каваока Ёсихиро отметил, что исследований, показывающих эффективность масок с использованием реальных вирусов прежде не проводилось. Каваока также рассказал, что им удалось подтвердить важность надлежащего ношения масок. По его словам, важно понимать и то, что маски не могут полностью блокировать вирусы.

Между тем, по данным Worldometer, на 8.00 утра 27 октября в мире зарегистрировано 43 790 543 (+443 655 за сутки)) случая заражения коронавирусом, в том числе, 1 164 609 (+5 512) летальных, выздоровели 32 182 737 человек. (+276 762).

Наибольшее количество коронавирусных больных в США, Индии и Бразилии. Украина в этом списке уже на 22-м месте.

Как сообщала Одесса News, учёные Японии заявили, что разработали систему, позволяющую выявлять коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе.