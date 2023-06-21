В Одессе 8 мошенников собирали средства для ВСУ, представляясь госслужащими

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 8 участников преступной организации по факту мошенничества.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участники преступной организации, пользуясь военным положением, под видом оказания помощи армии, подделывали письма от имени руководителей областных, районных, городских военных администраций для сбора у субъектов хозяйствования средств в качестве благотворительной помощи ВСУ.

Предприниматели в ответ на звонки обвиняемых, представлявшихся заместителями, помощниками руководителей военных администраций, и полученные фейковые письма перечисляли средства на банковские карты мошенников, желая поддержать украинских защитников.

Дельцы просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тыс гривен. Сумма зависела от оборотов компании. Банковские карты были предварительно оформлены на подставных лиц, которым платили от 500 до 1000 грн за карту.

Таким образом, за год полномасштабного вторжения РФ злоумышленники обманули по меньшей мере 65 субъектов хозяйствования из Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Ровенской областей, нанеся им убытки более чем на 3 млн гривен.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника.

Организатор преступной схемы, находящийся на временно оккупированной Луганщине, заочно уведомлён о подозрении и объявлен в розыск. Также продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности сообщников.

Как сообщала Одесса News, трёх жительниц Одессы будут судить за мошенническое завладение землёй по ул. Зои Космодемьянской стоимостью 7 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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