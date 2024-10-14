Полиция Одессы завершила дело по врачам, «диагностировавшим» болезни у «уклонистов»

Следователи завершили расследование дела в отношении 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, работавшего в том же отделении врачом-ординатором.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что родственники за взятки «диагностировали» призывникам психические заболевания, за что могут на 10 лет попасть за решётку.

Напомним: разоблачили и задокументировали дельцов сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области со следователями отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что сын и отец наладили «бизнес» на мужчинах, по возрасту подлежащих мобилизации, но не желающих служить в армии.

«Родственники за денежное вознаграждение выдавали «клиентам» врачебные выводы относительно психических заболеваний во избежание призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психбольнице для предъявления работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников во время реализации одной из таких сделок, которая стоила «клиенту» 165 тысяч гривен. В кабинете заведующий отделением вручил «уклонисту» подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится на стационарном лечении, а также рецепт от психических расстройств. «Гиппократы» получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальные оговорённые суммы военнообязанный должен был оплатить после получения вывода с ложным диагнозом психического заболевания.

Во время обысков в служебных кабинетах медиков и ​​по месту их жительства следователи изъяли 1000 долларов, которые дельцы получили за свои «услуги», и другие деньги, служебную документацию, «чёрные записи», мобильные телефоны.

На момент досудебного расследования на средства был наложен арест. Решение по ним примет суд.

Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались. Впрочем, к работе правонарушители больше не приступили: по ходатайству следователей суд отстранил их от занимаемых должностей.

«Собрав достаточно доказательств, мы выдвинули фигурантам обвинения в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя… Обвинительный акт направлен в суд. Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правонарушителям грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжалось под процессуальным руководством прокуроров Приморской окружной прокуратуры города Одессы, которые будут поддерживать государственное обвинение в суде», — сообщил старший следователь отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 Виталий Гаврищук.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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