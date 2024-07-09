Одесские полицейские задержали двух врачей за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Ими оказались 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, работающий в том же отделении врачом-ординатором. Обоим сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правонарушители отстранены от работы. Им грозит лишение свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и конфискация имущества.

Правоохранители установили, что сын и отец наладили бизнес на мужчинах, которые по возрасту подлежат мобилизации и уклоняются от неё. Согласно «плану» родственников, за выдачу призывникам врачебного заключения с диагнозом о якобы имеющихся у них психических заболеваниях, что позволяет избежать призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психбольнице для её предъявления работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки, «пациенты» должны оплатить врачам по 165 тысяч гривен неправомерной выгоды.

«В начале июля полицейские задокументировали одну из таких сделок. 28-летний «клиент» прибыл в служебный кабинет руководителя отделения, где тот вручил ему подписанную собственноручно и врачом-ординатором справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении. За такую ​​»услугу» медики получили 1000 долларов. Остаток оговорённой суммы «уклонист» должен был уплатить после подписания и предоставления ему вывода с диагнозом о наличии психического заболевания», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали в процессуальном порядке «гиппократов» при получении первого транша неправомерной выгоды. Во время санкционированных обысков в служебных кабинетах медиков и по месту их проживания следователи изъяли 1000 долларов, которые дельцы получили за свои услуги, служебную документацию, флешноситель, мобильные телефоны, черновые записи.

Кроме того, правоохранители изъяли почти 49 тысяч долларов, 500 тысяч гривен, более 1100 евро и несколько фунтов. Законность этих денег полицейские будут устанавливать в ходе следствия.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года в Одессе разоблачили коррупционную схему получения медицинских справок об осложнении состояния здоровья.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy