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Убийцу нельзя называть убийцей, если речь идёт об одесском радикале Стерненко

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил ООО «Новости 24 часа» (логотип «NewsOne») внеплановую проверку. основанием для которой явились высказывания телеведущих об одесском праворадикале Сергее Стерненко как об убийце.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Основанием стали высказывания ведущих передачи «Противостояние» В.Пиховшека и Д.Панченко, имеющие признаки нарушения презумпции невиновности подозреваемого, обвиняемого или предрешающие решения суда, а также пренебрежение законодательными нормами по распространению объективной информации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в передаче говорилось о совершении Сергеем Стерненко уголовного преступления, причём он был назван «убийцей».

Как заявляют в Нацсовете, поскольку по состоянию на дни выхода передачи — 28-30 августа — не был установлен обвинительный приговор суда, который бы вступил в законную силу, подобные утверждения являются признаком нарушения основ презумпции невиновности и обеспечения доказанности вины, а также признаком нарушения лицензиатом требований Закона «О телевидении и радиовещании».

Поэтому было принято решение о внеплановой проверке.

По её результатам Национальный совет примет решение в соответствии с требованиями законодательства.

Тем временем Приморский райсуд Одессы рассмотрел заявление адвокатов Стерненко по поводу нападения на него 31 августа возле здания суда и вынес решение — обязать местный отдел полиции открыть уголовное производство по факту нападения на Стерненко.

Об этом сам Стерненко сообщил в своём телеграмм-канале.

«Приморский суд обязал полицию открыть уголовное производство относительно попытки нападения на меня, потому что Нацпол ограничилась только составлением админки за мелкое хулиганство», — отметил Стерненко.

Стерненко не устраивает, что его дело из Киева перенесли в Одессу — по месту совершения преступления. По его словам, Верховный суд, рассматривавший его апелляцию по этому случаю оставил в силе рассмотрение дела Стерненко именно в Одессе. «Суд вообще проигнорировал мои доводы о наличии карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни. Весной вследствие карантина было прекращено вообще любое пассажирское сообщение по Украине … Так же ВС проигнорировал наши доводы о влиянии заказчика нападения на меня в Одессе и его давлении на суд и свидетелей», — жалуется на суд Стерненко.

«В Украине правосудия нет. От судов первой инстанции и до Верховного суда, как видим. Тем временем мы уже направили другую жалобу в Европейский суд по правам человека», — заключает Стерненко.

Как сообщала Одесса News, работники Приморского отдела полиции составили 31 августа админпротокол за совершение мелкого хулиганства группой напавших на Стерненко у здания суда, пытаясь облить его неизвестным веществом из бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления напавшие скрылись в неизвестном направлении. На месте присутствовал третий человек, который снимал всё на видео и не пытался убежать. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

Именно нападением в Одессе адвокаты Стерненко аргументировали необходимость перевода судебного разбирательства по делу против него в Киев. Однако Верховный Суд не признал их доводы достаточным основанием для рассмотрения дела Стерненко в столице, где он сейчас проживает.

Стерненко объявлено подозрение в совершении преступлений по ст.115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Речь идёт о событиях, произошедших 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго напавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

6 июня 2020 года Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он находится под ночным домашним арестом.

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