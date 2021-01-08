С 8 января в Одессе начинается 16-дневный локдаун

С 8 января в Украине начинаются карантинные ограничения, которые будут продолжаться по 24 января.

Кабмин разъяснил запреты и ограничения во время локдауна, сообщает Правительственный портал.

Так, с 8 по 24 января будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

«Запрещается приём посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, бытовой химии, средствам связи, печатным средствам массовой информации, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов», — уточнили в Кабмине.

Также разрешается торговля топливом.

Отмечается, что в период локдауна можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Запрещается: работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

Кроме того, на период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

При этом продолжит работать общественный транспорт.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров ввёл усиленные противоэпидемические мероприятия на территории Украины с 8 по 24 января. Также Кабинет Министров продлил действие карантина оранжевого уровня до 28 февраля 2021 года.