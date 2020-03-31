Глава Одесской ОГА передал медгруз Военно-медицинскому центру

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый передал в Военно-медицинский клинический центр Южного региона медицинский груз, который организовал Офис Президента Украины.

В целом это 3,4 тысячи фильтровальных масок и 2,5 тысячи респираторов TFM 220, сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«По инициативе Президента Украины получили медицинский груз для военного госпиталя. Врачи Военно-медицинского клинического центра ежедневно помогают военным, защищают наше государство на востоке страны, поэтому очень важно, что военный госпиталь уже получил защитные маски и респираторы», — подчеркнул глава ОГА.



Как сообщала Одесса News, одесский бизнес закупил для региона дорогостоящее медицинское оборудование.

Фото: ООГА