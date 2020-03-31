В ВАКСе копались в личных делах мэра Одессы и его гражданской жены

31 марта Высший антикоррупционный суд Украины продолжил сегодня рассмотрение по сути дела о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы.

Как сообщает Думская, в сегодняшнем заседании Геннадий Труханов, как и в прошлый раз, принимал участие дистанционно — из Приморского райсуда Одессы.

«В суде исследовали фотографии, обнаруженные на планшете, найденном в ходе обысков 23 октября 2017 года в квартире Колтуновой (гражданская жена Труханова, — ред.) на Генуэзской, 1б («Арк Палас»).

Найденные фотографии, по мнению прокуроров, свидетельствуют, что Труханов и Колтунова являются членами одной семьи.

К процессу привлекли специалиста НАБУ, который при помощи специальной программы установил дату создания изображений, а в некоторых случаях — координаты мест съёмки.

Одна из фотографий хранилась в альбоме «Дубай Four Seasons ноябрь 2015», а сделана была 22 ноября 2015 года. Также исследовали фото, сделанные в августе 2015 года. Судя по озвученной информации, в это время Труханов и Колтунова находились в Швейцарии, где отмечали 15-летие дочери Алисы.

Другое совместное фото, по версии следствия, была сделана на Кипре в мае 2013 года.

Сегодня удалось исследовать лишь несколько эпизодов — заседание прервали и перенесли в связи с участием Труханова в совещаниях по противодействию распространения COVID-19.

Как сообщала Одесса News, по версии гособвинения, в 2015 году городской голова не внёс в свою электронную декларацию доходы на 31,46 млн грн, а за 2016-й — на 18,81 млн грн. Это имущество записано на его гражданскую жену Татьяну Колтунову, с которой он проживал совместно в тот период. Прокуроры сообщили, что Колтунова владеет долей в одесских телеканалах и торговом центре.

Сторона обвинения уверена, что Труханов не задекларировал квартиру, эллинг, два паркоместа, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.