В Париже ЮНЕСКО рассматривает включение Одессы в список Всемирного наследия

24 января в Париже (Франция) начала свою работу сессия ЮНЕСКО, где одним из вопросов повестки дня является включение исторического центра Одессы в Основной список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что во время работы сессии представители России пытались внести поправку относительно исключения данного вопроса из повестки дня, однако она была отклонена.

Не обошлось и без других неприятных неожиданностей.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики, украинскую делегацию ознакомили с проектом решения по данному вопросу, после чего министр ведомства Александр Ткаченко, Одесский городской голова Геннадий Труханов и Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО, Посол Вадим Омельченко выступили с Открытым письмом.

«К нашему удивлению, говорится в документе, в своих рекомендациях от 11 января 2023 г. ICOMOS (Центр Всемирного наследия по украинской номинации. — Ред.) прибег к политизации украинского досье, включив в описание объекта информацию об учреждении Одессы «стратегическим решением Императрицы Екатерины II», чего не было в номинационном досье, поданном Украиной. Мы не можем мириться с присутствием в документе, подготовленном ICOMOS, откровенно пророссийских нарративов, противоречащих аргументации оригинального украинского досье».

В Открытом письме обращается внимание, что «непрерывное развитие Одессы как портового города достигает 15 века. С тех пор и до 18 века включительно оно было известно как Хаджибей, с крепостью и гаванью. Благодаря порту город стал феноменом культурного разнообразия и межкультурного диалога. Во времена существования Российской империи продвигалось утверждение о том, что город основан указом императрицы Екатерины II в 1794 году. Однако рескриптом императрицы была лишь поддержана инициатива переустройства порта Хаджибей. Город процветал благодаря торговле и активному многонациональному сообществу жителей».

Авторы Открытого письма утверждают, что «путинская пропаганда использовала миф об «основании Одессы императрицей», который появился в 19 веке, как один из поводов для территориальных претензий России на украинские города и начало вооружённой агрессии. Неприемлема также рекомендация изменить название объекта и исключить оттуда упоминание о порте, роль которого является определяющим. Ведь именно портовые и припортовые участки города сегодня мишень российского агрессора, исключение их из охранной зоны делает этот уникальный исторический район беззащитным. И дарит России инструмент для продолжения своего продовольственного терроризма».

В письме подчёркивается, что номинационное досье было внесено на рассмотрение Комитета Всемирного наследия на чрезвычайной основе в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины, в сжатые сроки, учитывая настоятельную необходимость сохранения и охраны этого выдающегося объекта культурного наследия. Ведь Одесса, в частности, её портовая часть, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны российских войск и находится под постоянной угрозой ракетных ударов.

«ЮНЕСКО не должно позволить себя использовать в политических целях. Цель включения уникальных памятников в Список всемирного наследия – защитить их. Именно к этому стремимся и мы. Украина не является членом Комитета Всемирного наследия и не оказывает непосредственного влияния на процессы принятия им решений.

Поэтому мы призываем страны-члены Комитета всемирного наследия учесть позицию украинской стороны и не разрешить использовать этот авторитетный институт для политических манипуляций и прикрытия российской агрессии против Украины. Мы настаиваем на беспристрастном подходе к рассмотрению 18-й внеочередной сессией Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО украинского досье «Исторический центр города-порта Одесса» в первично представленном Украиной виде для включения в Список всемирного наследия. Это общая позиция городской громады Одессы, Министерства культуры и информационной политики Украины и Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО», — резюмируется в письме.

Как сообщала Одесса News, 14 ноября 2022 года Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с представительницей офиса ЮНЕСКО в Украине госпожой Кьярой Децци Бардески, которая отвечает за связи и контролирует процесс включения исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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