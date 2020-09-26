COVID-19 меняет географию: в какие страны может поехать житель Украины

Министерство здравоохранения обнародовало обновлённый перечень стран «зелёной» и «красной» зон по состоянию на 25 сентября.

Соответствующий перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные относительно 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.



Так, в Украине по состоянию на 19 сентября этот показатель составляет 109,5 активных случаев на 100 тысяч населения.

В «красный» список по состоянию на 25 сентября отнесены 35 стран, в том числе Израиль, Испания, Черногория, Франция, Чешская Республика, Республика Молдова, Венгрия.

Относительно 15 стран нет данных о заболеваемости COVID-19.

В «зелёном» списке, среди других стран, Румыния, Албания, Беларусь, Польша, Турция, Греция, Египет.

По данным Worldometer, на 8.00 26 сентября в мире зарегистрировали 32 765 204 (+333 332 за последние сутки) случая коронавируса, в частности, 993 463 летальных (+5 454), выздоровели 24 178 346 (+238 930) человек.

В лидерах по количеству заболевших США, Индия и Бразилия. 25-е место в этом списке занимает Украина.

Как сообщала Одесса News, по смертности также на первом месте США, далее идут Бразилия и Индия.