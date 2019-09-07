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Всемирная организация здравоохранения назвала самую пьющую страну

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составили список стран Европы по количеству употребляемого алкоголя.

Первое место заняла Литва, жители которой употребляют в среднем по 15 литров спирта в год, сообщает ВОЗ.

Исследование проводилось в 2010–2016 годы в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии.

Топ-10 самых пьющих стран: Литва (15 л), Чехия (14,4 л), Германия (13,4 л), Ирландия (13 л), Люксембург (13 л), Латвия (12,9 л), Болгария (12,7 л), Румыния (12,6 л), Словения (12,6 л), Франция (12,6 л).

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