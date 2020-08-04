Китайское исследование: Какой риск заразиться COVID-19 в поезде

Исследователи подсчитали риск заразиться коронавирусом, путешествуя в поезде, основываясь на данных скоростной железной дороги в Китае.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает журнал Clinical Infectious Diseases.

Результаты исследования свидетельствуют, что находясь в вагоне с сидячими местами в пределах трёх рядов (по ширине) и пяти (по длине) риск заразиться от больного COVID-19 колеблется от нуля до 10%.

Как отмечается, самый высокий риск заражения — 3,5% — был у тех, кто сидел рядом с больным. Шанс подхватить вирус у тех, кто сидел в том же ряду, но не рядом, был на уровне 1,5%. С каждым часом путешествия недалеко от больного вероятность заразиться повышалась на 0,15%, а если пассажир сидел рядом с пациентом — на 1,3%. При этом, для тех, кто сел на место больного,который вышел, риск заразиться был невысоким — всего 0,075%.

По результатам исследования авторы констатировали: COVID-19 имеет высокий риск передачи среди пассажиров поезда, однако этот риск имеет значительные отличия в зависимости от времени путешествия и местоположения пассажира.

Во время вспышек заболевания для пользования общественным транспортом в закрытых условиях, таких как вагоны поезда, необходимо принимать меры по уменьшению риска передачи, в частности, увеличить расстояние между сиденьями, уменьшить плотность пассажиров и использовать средства личной гигиены.

По данным Worldometers, в Китае на утро 4 августа подтверждено 84 464 случая заражения коронавирусом, включая 4 634 летальных, выздоровели 79 030 человек. По количеству случаев заражения Китай находится на 29-м месте.

В мире в целом подтверждено 18 446 065 (+231 129 за сутки) случаев заражения, 11 676 675 переболевших (+231 712) коронавирусом выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 697 202 (+4 408) человека.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 158 929 (+564), Бразилия — 94 702 (+572) и Мексика 48 012 (+266) человек.

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США — 4 862 174 (+48 527), Бразилия — 2 751 665 (+17 988) и Индия — 1 856 754 (+52 032). Украина в этом списке занимает 34-е место.

Как сообщала Одесса News, по мнению экспертов ВОЗ, человечество ещё не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против COVID-19.