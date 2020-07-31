ВОЗ считает, что человечество не скоро выработает иммунитет против COVID-19

Человечество ещё не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против COVID-19.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

По его словам, ВОЗ не знает, сколько жителей Земли должны переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета. Большинство учёных считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие считают, что меньше.

«Какой бы ни была эта доля, мы не близки к ней, а это значит, что вирус ещё долго будет косить наше общество, прежде чем мы достигнем этого уровня иммунитета», — заявил Райан.

По его мнению, идея, что цель может заключаться в достижении коллективного иммунитета, противоречит контролю над болезнью. «Чтобы получить иммунитет у 70%, мы должны позволить вирусу распространяться. И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших», — сказал Райан.

Он отметил, что нередко люди, переболевшие коронавирусом, после выздоровления продолжают чувствовать себя плохо. К тому же касается это не только пожилых пациентов, но и молодёжи, которая, казалось бы, переносит болезнь легче.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда молодые пациенты, переболевшие COVID-19 в лёгкой форме, после 10-15 недель все ещё чувствовали себя плохо, в частности, страдали от затруднения дыхания и кашля.

По данным Worldometers, на утро 31 июля в мире в целом подтверждено 17 476 105 случаев заражения COVID-19 (+272 132 за сутки).

10 939 473 переболевших коронавирусом выздоровели (+220 369 за сутки).

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 155 285 (+1 440 за сутки), Бразилия — 91 377 (+1 189) и Мексика — 46 000. Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 676 759 человек (+6 211).

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США, Бразилия и Индия. Украина в этом списке занимает 34-е место (вчера — 33-е).

Как сообщала Одесса News, по мнению ВОЗ, главным средством борьбы с распространением коронавируса является отслеживание путей его распространения, а не просто карантинные ограничения.