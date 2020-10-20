Более 75% умерших в Украине от коронавируса — люди, которым за 60

Из общего количества умерших в результате коронавирусной болезни более 75% составляют больные, которым больше 60 лет.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на очередном брифинге.

«Особенно хотел бы обратиться к людям, которым старше 60 лет, потому что у нас из общего количества умерших процент людей, которые старше 60 лет, — это 75,7%», — сказал Степанов.

Он призвал жителей страны, кому за 60 беречь себя, пользоваться маской и антисептиком, соблюдать дистанцию, не выходить из дома без крайней необходимости.

Кроме того, Степанов подчеркнул важность всеобщей мобилизации населения в борьбе с COVID-19.

«Эта мобилизация очень простая — это выполнение правил, установленных в государстве, выполнение рекомендаций министерства здравоохранения», — сказал министр.



Тем временем, в Украине по состоянию на 20 октября лабораторно подтверждены 309 107 случаев COVID-19, из них за сутки — 5 469.

Такие данные содержит Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

За сутки зафиксированы 113 новых летальных случаев. Выздоровели — 3 044 человека.

Всего в Украине зарегистрировали 5 786 смертей от COVID-19. Выздоровели — 129 533 человека.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки подтверждено в Киеве — 462, областях Харьковской — 446, Житомирской — 376, Львовской — 289, Днепропетровской 285, Одесской — 264.

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 4 766 случаев коронавируса.