COVID-19: За истекшие сутки в Одесской области заболели 139 человек, 5 — умерли

На утро 15 августа в Одесской области зафиксировано 4 871 случай заболевания коронавирусной инфекцией — COVID-19.
Такие цифры приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.
Общее количество заболевших за сутки составляет 139 человек.
Количество летальных случаев за истекшие сутки — 5 человек, а с начала пандемии — 79.
Выздоровели 1 509 пациентов, два из которых за последние сутки.
Продолжают болеть в одесском регионе 3 283 человека.
Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 15 августа насчитывалось 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847 новых заболевших и 33 смертельных.