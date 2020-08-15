COVID-19: За истекшие сутки в Одесской области заболели 139 человек, 5 — умерли

На утро 15 августа в Одесской области зафиксировано 4 871 случай заболевания коронавирусной инфекцией — COVID-19.

Такие цифры приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших за сутки составляет 139 человек.

Количество летальных случаев за истекшие сутки — 5 человек, а с начала пандемии — 79.

Выздоровели 1 509 пациентов, два из которых за последние сутки.

Продолжают болеть в одесском регионе 3 283 человека.

Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 15 августа насчитывалось 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847 новых заболевших и 33 смертельных.