COVID-19 в Одесской области: за сутки 162 новых больных

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 162 человек, в том числе у 13-ти детей.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 17 510 (10 339 женщин, 7 171 мужчина), в том числе:

дети — 1 199 (г. Одесса — 434, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 75, Черноморск — 26, Теплодар — 6, Южный — 11, Ананьевский — 10, районы Арцизский — 19, Балтский — 7, Березовский — 34, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 90, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Ивановский — 21, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 42, Николаевский — 4, Овидиопольский — 69, Окнянский — 2, Подольский — 53, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 5, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 18)

— 1 199 (г. Одесса — 434, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 75, Черноморск — 26, Теплодар — 6, Южный — 11, Ананьевский — 10, районы Арцизский — 19, Балтский — 7, Березовский — 34, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 90, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Ивановский — 21, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 42, Николаевский — 4, Овидиопольский — 69, Окнянский — 2, Подольский — 53, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 5, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 18) медработники — 1 034 (Одесса — 390, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 51, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 26, Балтский — 29, Березовский — 21, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 46, Болградский — 68, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 13, Измаильский — 17, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 33, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 101, Ренийский — 2, Раздельнянский — 7, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 40, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 265 человек: Одесса — 124, Белгород-Днестровский — 9, Измаил — 19, Черноморск — 10, Южный — 1, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 8, Беляевский — 13, Болградский — 12, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Килийский — 1, Кодымский — 1, Лиманский — 7, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Подольский — 11, Ренийский — 2, Раздельнянский — 5, Саратский — 7, Тарутинский — 4, Татарбунарский — 1, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 7 349 пациентов: Одесса — 4 454, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 274, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 734, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 151, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 256, Подольский — 335, Окнянский — 6, Любашевский — 10, Николаевский — 15, Овидиопольский — 107, Раздельнянский — 50, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 15 октября:

Одесса — 7 561 (дети — 434, медработники — 390)

— 7 561 (дети — 434, медработники — 390) г.Белгород-Днестровский — 330 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 983 (дети — 75, медработники — 51);

— 983 (дети — 75, медработники — 51); Черноморск — 453 (дети — 26, медработники — 12);

Теплодар — 73 (дети — 6, медработники — 1);

Южный — 176 (дети — 11, медработники — 4);

Ананьевский — 139 (дети — 10, медработники — 18);

Арцизский — 279 (дети — 19, медработники — 26);

Балтский — 249 (дети — 7, медработники — 29);

Березовский -328 (дети — 34, медработники — 21);

Б.-Днестровский район — 257 (дети — 15, медработники -14)

Беляевский — 963 (дети — 90, медработники — 46)

Болградский район — 1 133 (дети — 82, медработники — 68)

— 1 133 (дети — 82, медработники — 68) В.Михайловский — 96 (дети — 13, медработники — 4);

Захаровский — 30 (медработники — 1);

Ивановский — 212 (дети — 21, медработники — 13);

Измаильский — 437 (дети — 31, медработники -17)

Килийский — 152 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 96 (дети — 9, медработники — 3);

Лиманский — 516 (дети — 42, медработники — 33);

Любашевский — 88 (дети — 2, медработники — 5);

Николаевский — 53 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 860 (дети — 69, медработники — 28);

Окнянский — 38 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 736 (дети — 53, медработники — 101);

Ренийский — 45 (дети — 2, медработники — 2);

Раздельнянский — 176 (дети — 13, медработники — 7);

Савранский — 98 (дети — 5, медработники — 6);

Саратский — 314 (дети — 39, медработники — 21);

Тарутинский — 296 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 281 (дети — 18, медработники — 40)

Ширяевский — 42 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, руководство Одесского облздрава планирует использовать легкоатлетический манеж областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» для размещения больных COVID-19 в случае заполнения больниц т.н. «третьей волны».