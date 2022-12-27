Китай отменяет COVID-карантин для туристов, Германия заявила о завершении пандемии

Китайские власти отменят карантин для туристов с 8 января, что означает последний значительный отход от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу (COVID-19) в стране, а в Германии заявили о полном завершении пандемии в стране.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на BBC, туристам, прибывающим в Китай, всё равно нужно будет сдать ПЦР-тест. В то же время власти заявили, что ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешённых в Китай, будут отменены.

Отмечается, что после трёх лет закрытых границ Китай снова откроет их для тех, кто имеет рабочие и учебные визы или желает посетить семью.

Подчёркивается, что соответствующее решение было принято в то время, как в КНР фиксируют безумное распространение коронавируса после отмены карантинных ограничений. При этом настоящее количество – ежедневное количество случаев и смертей от коронавируса – пока неизвестно, поскольку официальные лица прекратили обнародовать данные о новых случаях заболевания.

На прошлой неделе Пекин сообщал о приблизительно 4 тысячах новых заболеваний COVID-19 ежедневно и всего нескольких смертей. Однако в реальности эти цифры могут быть значительно занижены.

В Китайском центре контроля и профилактики заболеваний прогнозируют три волны вспышек заболеваемости COVID-19 этой зимой.

По данным worldometers, в Китае по состоянию на 11 утра 27 декабря было зафиксировано 402 846 инфицированных и 5 246 умерших (96-е место в мире).

В то же время, известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен считает пандемию коронавируса в ФРГ завершённой, о чём он заявил в интервью газете Tagesspiegel.

«Этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну Sars-Cov-2, по моему мнению, пандемия закончилась», – заявил вирусолог.

Он предполагает, что после зимы иммунитет населения будет столь широк и устойчив, что летом вирус вряд ли сможет вернуться. Дростен не видит также угрозы ещё одного «мутационного скачка», отметив существенное уменьшение пациентов в реанимациях.

По мнению эксперта, кампания по вакцинации в Германии и Европе стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Он также высоко оценил эффект от коронавирусных ограничений, в частности, сокращения контактов.

С начала пандемии в Германии заболело 37 211 937, умерли от болезни 160 тысяч 768 человек (4-е место в мире).

Кстати. В Украине на сегодняшнее утро насчитывается 5 354 738 заболевших коронавирусом, из которых 110 766 умерли (26-е место в мире).

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Украина вынуждена была разорвать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компанией Pfizer с целью экономии средств госбюджета и оптимизации бюджетов.

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