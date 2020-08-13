В Китае нашли COVID-19 на упаковках замороженных морепродуктов

В китайском городе Янтай нашли вирус, который вызывает COVID-19, на упаковках замороженных морепродуктов.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Independent.

Отмечается, что упаковки были найдены в порту Далянь, куда они были импортированы из другой страны. В то же время, местные власти не раскрывают данные, с какой именно страны прибыла партия.

Власти уже опечатали замороженные морепродукты и поместили на карантин всех работников порта, которые занимались этими упаковками.

Ранее таможня в Даляне заявила, что нашла коронавирус на упаковках замороженных креветок с Эквадора, из-за чего Пекин полностью отменил импорт данного товара от трёх эквадорских производителей.

Между тем, по данным ресурса Worldometer, Китай занимает на утро 13 августа 32-е место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией: 84 766 заболевших, 4 634 летальных случая. Украина — на 31-м.

В мире зарегистрированы всего 20 820 389 случаев заражения (+277 650 за сутки), 13 719 719 (+259 076) переболевших коронавирусом выздоровели.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 360 302 (+54 345), Бразилия — 3 170 474 (+58 081) и Индия — 2 399 992 (+67 084).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 747 476 человек (+1 139).

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 169 131 (+1 382), Бразилия — 104 263 (+1 164) и Мексика — 54 666 человек (+737).

Как сообщала Одесса News, в июне в Черноморске временно закрыли завод по производству морепродуктов «Аквафрост» (торговая марка «Водный мир») из-за вспышки коронавируса на предприятии, где выявили сразу 8 случаев заражения.