Необыкновенная онлайн-трансляция в ожидании одесского внимания

16 августа Национальный одесский филармонический оркестр и маэстро Хобарт Эрл планируют провести необыкновенную бесплатную онлайн-трансляцию.

Будет транслироваться многокамерное выполнение потрясающей Симфонии №21 Вайнберга («Кадиш») под руководством Хобарта Эрла от 27 января 2020 года, приуроченное Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения из Освенцима. Вайнберг посвятил это эмоциональное музыкальное произведение памяти жертв Варшавского гетто, включая, к сожалению, и свою семью.

Смотреть трансляцию можно здесь.

Начало трансляции в 20 часов.