Одесскую область атакуют кукурузный жук и томатная моль

Сельхозпроизводители Балтского района Одесской области обнаружили опасного вредителя — западного кукурузного жука, а в селе Фонтанка Лиманского района введён карантинный режим по южноамериканской томатной моли.

Об этом сообщили в региональном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что Балтская райадминистрация ввела специальный карантинный режим на территории агропредприятия «Победа» в селе Лесничовка (на площади 25 га). Кроме того, для локализации и ликвидации очагов жука Diabrotica virgifera virgifera Le Conte утверждён план фитосанитарных мероприятий по борьбе с ним. А изловили жука, как отмечается, при помощи особых приспособлений — феромонных ловушек.



Подчёркивается, что в Украине насекомое распространено пока не повсеместно и является вредителем для посевов кукурузы, перенося также грибковые, бактериальные и вирусные заболевания этой культуры. Уничтожают растения как личинки, так и жуки, при этом последние повреждают листья и иногда молодые початки. В них в результате уменьшается количество зёрен, из-за чего и падает урожайность. Личинки же питаются корнями кукурузы, что приводит к значительному уменьшению корневой массы и ослаблению растений.

Отмечается также, что по томатной моли (Tuta absoluta Meyr), уничтожающей помидоры, введён карантинный режим пока на нескольких улицах села Фонтанка: Луговой, Победы и Школьной. На зараженной территории проводят фитосанитарные мероприятия.

Впервые в Украину южноамериканскую томатную моль завезли в 2010 году с зараженными грузами томатов из Турции и Сирии. Очаги вредителя были обнаружены в Крыму и Одесской области. Зараженные посевы томатов были как в открытом грунте, так и в одном из тепличных хозяйств.

Бабочки томатной моли сероватого цвета (возможны вариации от серебристого до коричневого цвета) с чёрными симметричными пятнами на передних, узких крыльях и с длинными нитевидными усиками на голове. Длина тела составляет около 6-7 мм, размах крыльев — 8-12 мм. Гусеницы вредителя могут питаться как плодами, так и листьями томатов, и повреждать растения на всех стадиях роста. Этот вредитель способен за очень короткий срок уничтожить от 60 до 100% урожая.

Моль, кроме помидоров, ест все виды растений из семейства паслёновых (баклажаны, картофель, перец, табак).

Как сообщала Одесса News, именем известного голливудского актёра с одесскими корнями Леонардо ДиКаприо назвали новый вид водных жуков — Grouvellinus leonardodicaprioi, найденных голландскими учёными у водопада в малайзийском заповеднике «Малио Бейсин».

Фото: Grad.ua