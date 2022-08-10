А орешки не простые: в Одесской области появится завод по переработке фундука

В Одесской области вскоре появится завод по переработке фундука.

Об этом сообщает издание Аgroportal.ua.

Переработка фундука планируется на площадях фундукового сада компании «Филберт». Она составляет 820 га. Увеличивать её пока не планируют. Главная задача сегодня – вывести действующую площадь на полное плодоношение.

«Небольшая часть сада сейчас на испытании сортов американской селекции. В этом году очередное аномально жаркое лето без существенных осадков. В саду обустроена система фертигации и капельного орошения. Таким образом пытаемся справляться с отсутствием осадков. Относительно объёма будущего урожая, планируется около 150 т к сбору», — отмечает Максим Шейко, руководитель компании «Филберт».

Большую часть урожая планируют отправить на экспорт в Европу, оставшуюся часть — на переработку и продажу на внутреннем рынке.

По словам руководителя компании, на сегодняшний день они активно готовят почву для механизированного сбора, для этого в Италии был куплен комбайн для сбора фундука.

Также путём опрыскивания в профилактических целях обрабатывают сад от возможных грибковых заболеваний. В течение многих лет, согласно составленной агротехнологической карте по питанию и защите фундука, в январе и феврале осуществляют закупку необходимых препаратов на весь сельскохозяйственный год.

По информации Максима Шейко, недавно были поданы документы на грантовую программу развития садоводства.

«Все документы приняли, вроде бы, без замечаний. В прошлом году мы начали строительство завода по переработке фундука, но за неимением средств закупка оборудования тормозится. Если будут выделены средства, они будут напрямую использованы на линию мойки, сушильные комплексы, калибраторы, узлы раскола фундука, узел аспирации и т.д.», — рассказал Шейко.

Кстати. С мая по октябрь в компании «Филберт» работают от 60 до 80 сезонных работников. В этом году, по данным бригадиров, каждый день работают до 10 переселенцев.

Как сообщала Одесса News, 9 августа очередные 70 тысяч тонн продовольствия «зерновым коридором» отправились из порта «Черноморск».

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