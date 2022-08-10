Одесский консервный завод заявил о грозящей ему остановке из-за прокуратуры

Малиновская окружная прокуратура Одессы открыла уголовное производство о нарушении правил пользования водными ресурсами Одесским консервным заводом.

Завод, в свою очередь, называет действия прокуратуры незаконными и заявляет, что судебная тяжба грозит остановкой предприятия, — сообщает издание Agroreview.

«Мы уверены, что действия прокуратуры незаконны, поскольку наше предприятие получило все необходимые разрешения. Сотрудники предприятия предоставили исчерпывающие объяснения по всем вопросам. Однако прокуратура и полиция продолжают оказывать давление на коллектив предприятия следственными действиями в печально известном стиле 2010-2013 годов: бесконечные запросы документов, бесконечные допросы сотрудников и руководства, угрозы неприятностями в будущем», – сказал директор завода Андрей Жуков.

Он также заявил о недопустимости дестабилизации работы завода, который включён в список предприятий, обеспечивающих главные потребности государства в условиях военного положения.

Кстати. Одесский завод детского питания является основной производственной базой компании «Витмарк-Украина» и одним из крупнейших на украинском рынке производителей по продажам фруктово-овощных соков и пюре для детского питания, а также соков и нектаров. Продуктовый портфель «Витмарк-Украина» содержит торговые марки Jaffa, «Наш сок» ОКЗДП, «Чудо-Чадо», Aquarte, Nestea и Vega Milk. Компания экспортирует продукцию более чем в 25 стран.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром АО «ОКЗДХ» является президент компании «Витмарк-Украина», гражданин Израиля Виталий Виницкий.

Как сообщала Одесса News, Украинский союз промышленников и предпринимателей обеспокоен невозможностью из-за блокирования морского пути экспорта металлургической промышленности.

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