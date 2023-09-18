КП «Одесгорэлектротранс» уточнил график ночных маршрутов

КП «Одесгорэлектротранс» с 17 сентября обеспечил движение транспорта в ночное время суток по городу.

Функционировать будут трамвайные маршруты №7 и 26, а также троллейбусный маршрут № 8.

Ночной режим работы трамвайного маршрута №7 по направлению пл.Старосенная-ул.Паустовского от пл. Старосенной будет осуществляться в 23:0, 01:20 и 03:40.

Трамвайный маршрут № 26/7 сообщением пл.Старосенная — 11 ст. Люстдорфской дороги – отправление от пл. Старосенной в 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.

Троллейбусный маршрут № 8 сообщением Железнодорожный вокзал — завод Суперфосфатный — отправление от Привокзальной площади 23.00, 00:30, 02:00, 03:30.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в информационный центр: 7 886 886 ; 048 717 54 54.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy