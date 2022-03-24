Чем занимается одесская прокуратура в военное время

В условиях полномасштабной войны РФ против Украины и украинского народа органы прокуратуры Одесской области продолжают выполнять возложенные на них конституционные функции.

По сообщению пресс-службы Одесской областной прокуратуры, сейчас особое внимание уделяется законности использования бюджетных средств.

Так, при вмешательстве Болградской окружной прокуратуры отменена закупка Васильковским сельским советом на 16,4 млн грн, целесообразность которой вызвала обоснованное сомнение.

«Рекомендуем каждому распорядителю бюджетных средств, которые планируют или осуществляют закупки, в первую очередь заниматься закупками, которые реально необходимы в условиях военного положения. Текущие ремонты помещений, закупка мебели и другие не первоочередные закупки лучше пока отложить», — предупреждает облпрокуратура.

В такое тяжёлое для Украины время главное — сделать всё возможное для нашей Победы, — резюмирует пресс-служба ведомства.

Как сообщала Одесса News, одесская прокуратура объявила подозрение жителю Беляевского района, который проводил разведывательные акции на территории региона и передавал информацию врагу. Подозреваемый взят под стражу за содействие деятельности террористической организации.

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