В Одессе создан целевой фонд «Оборона Одесчины»

Одесской областной военной администрацией принято Распоряжение о создании целевого фонда «Оборона Одесчины».

Как сообщается на странице ООВА в Facebook, источниками формирования целевого фонда будут благотворительные взносы предприятий, меценатов и небезразличных граждан.

Первыми, по инициативе начальника Одесской ОВА Максима Марченко, присоединились к сбору средств коллективы Одесской областной военной администрации и Одесского областного совета, добровольно перечислившие в фонд свой однодневный заработок.

Отмечается, что инициативу коллективов Одесского ОВА и облсовета уже поддержали в районных военных администрация и общинах Одесской области.

Как сообщала Одесса News, свою поддержку Украины продемонстрировала одесситка Тамара Лукашева – талантливая певица и пианистка, которая уже двенадцать лет живёт и работает в Кёльне (Германия). Она дала концерт вместе со всемирно известными джазовыми музыкантами, собранные средства от которого будут направлены на поддержку коллег-музыкантов в Украине, и лично перечислила 2000 евро в поддержку Одессы.

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