Великобритания отправила в Украину высокоточные ракеты Brimstone 2

Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.

Об этом в Twitter написало Министерство обороны Великобритании, пишет Укринформ.

«В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооружённым Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления», — говорится в твитте.

Для справки. Британские новейшие ракеты с лазерным наведением Brimstone 2 имеют вдвое большую дальность поражения, чем их предыдущая модификация, поставленная для ВСУ ранее. Эта система, по сути, позволяет ракете сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель и при этом отсеивать гражданские транспортные средства или менее важную военную технику.

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