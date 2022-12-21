Президенты Латвии, Литвы и Эстонии изготовили окопные свечи для воинов ВСУ

Президент Латвии Эгилс Левитс, Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Эстонии Алар Карис приняли участие в изготовлении окопных свечей, как символа войны в Украине.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

«Во время Рождества украинцы будут воевать в окопах. Вместе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Эстонии Аларом Карисом мы символически заливаем окопные свечи. Это моральная поддержка для Украины и подтверждение того, что мы продолжаем и будем поддерживать Украину до её победы», – сказал Президент Латвии Эгилс Левитс.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Эстонии прошли одесские литературные дни, в рамках которых проводятся встречи с писателями Одессы и презентации их книг.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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