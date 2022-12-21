Пожар в Одессе унёс жизни супружеской пары и их трёх кошек

20 декабря в Одессе на улице Ивана и Юрия Лип произошёл пожар.

Огонь унёс жизни супружеской пары и трёх кошек, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 20 декабря в 11:45 в Службу спасения поступило сообщение о возникшем по этому адресу пожаре.

Прибывшие спасатели установили возгорание домашнего имущества в квартире на 4 этаже 5-этажного жилого дома.

В 11.58 пожар был ликвидирован на площади около 5 м².

«На месте пожара спасателями были обнаружены тела хозяев квартиры: гражданина 1949 года рождения и гражданки 1950 года рождения», — говорится в оперативной сводке ГУ ГСЧС.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём хозяином (курение в постели).

Ущерб пока не установлен.

Как сообщала Одесса News, 18 декабря в Одесском и Подольском районах Одесской области произошли 2 пожара, в которых погибли 3 человека.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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