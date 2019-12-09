Премьер побывал на пепелище одесского колледжа, уволил двух чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье прибыл в Одессу в связи с пожаром в колледже, в результате которого на утро 9 декабря погибли 12 человек.

Об этом он написал в своём канале в Telegram.

«Сегодня мы чтим память погибших в результате пожара… Спасатели не прекращают поиски. Государство предоставит полную поддержку во всём тем, кто потерял родных», — отметил глава правительства.

Он напомнил, что Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

«Мы обязательно разберёмся. Результаты расследования — до 20 декабря. Виновные понесут наказание», — отметил Гончарук.

Не дожидаясь решения комиссии, Гончарук Собрал совещание с руководством города и области, руководством Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и дал поручение председателю ГСЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка и принять соответствующие кадровые решения. «А самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области — недопустима!», — написал Гончарук.

Гончарук также дал поручение председателю облгосадминистрации Максиму Куцому отстранить от должности руководителя Департамента образования Александра Лончака и также принять по нему соответствующие кадровые решения.

Гончарук поручил в ближайшие сроки Министру образования и науки Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведения, а Министерству внутренних дел в ближайшие сроки предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине.

«Мы должны предотвращать катастрофы, а не только своевременно реагировать на них!», — резюмировал Премьер-Министр.

Он также сообщил, что ход расследования пожара в колледже берёт под личный контроль.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря сгорело здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара по состоянию на 9 декабря погибли 12 человек. Полиция начала уголовное производство и готовится объявить подозрение двум лицам, которым инкриминируют совершение преступлений, приведших к человеческим жертвам и имущественному ущербу.

Фото: Укринформ