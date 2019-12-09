9 декабря в Париже открывается саммит «нормандской четвёрки»

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится саммит с участием лидеров Франции, Украины, Германии и России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж первую встречу проведёт с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Согласно программе визита, встреча двух лидеров запланирована на 15.05 по местному времени.
Предусматривается, что в 15.30 Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, как сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, перед заседанием «нормандской четвёрки» канцлер ФРГ Ангела Меркель в 15:00 проведёт короткую двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
В 16.00 начнётся саммит с участием лидеров Франции, Украины, Германии и России, а на 18.45 запланирована встреча участников встречи со СМИ.
О возможной двусторонней встрече президентов Украины и РФ не сообщается, хотя сам Зеленский в телеэфире 6 декабря заявил, что планируется его двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, двусторонние встречи состоятся у всех лидеров «нормандского формата».
Министр иностранных дел Вадим Пристайко обозначил в Twitter основные позиции, которые Украина будет отстаивать на саммите.
«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооружённых формирований, местные выборы по нашему законодательству — основные элементы позиции», — написал глава МИД.
При этом министр добавил, что не имеет значения, в каком формате будут решаться эти вопросы: за общим столом переговоров — или тет-а-тет.
Война на Донбассе не закончится на следующий день после «нормандского саммита», однако эта встреча позволяет двигаться дальше в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, акцентировала внимание пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в Facebook.
Мендель отметила, что первые три шага, о которых будет говорить Президент, — это сроки и условия возвращения пленных украинцев, настоящее прекращение огня и «вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса».
Фото: Facebook