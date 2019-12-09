9 декабря в Париже открывается саммит «нормандской четвёрки»

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится саммит с участием лидеров Франции, Украины, Германии и России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж первую встречу проведёт с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Согласно программе визита, встреча двух лидеров запланирована на 15.05 по местному времени.

Предусматривается, что в 15.30 Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, как сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, перед заседанием «нормандской четвёрки» канцлер ФРГ Ангела Меркель в 15:00 проведёт короткую двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В 16.00 начнётся саммит с участием лидеров Франции, Украины, Германии и России, а на 18.45 запланирована встреча участников встречи со СМИ.

О возможной двусторонней встрече президентов Украины и РФ не сообщается, хотя сам Зеленский в телеэфире 6 декабря заявил, что планируется его двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, двусторонние встречи состоятся у всех лидеров «нормандского формата».

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обозначил в Twitter основные позиции, которые Украина будет отстаивать на саммите.

«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооружённых формирований, местные выборы по нашему законодательству — основные элементы позиции», — написал глава МИД.

При этом министр добавил, что не имеет значения, в каком формате будут решаться эти вопросы: за общим столом переговоров — или тет-а-тет.

Война на Донбассе не закончится на следующий день после «нормандского саммита», однако эта встреча позволяет двигаться дальше в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, акцентировала внимание пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в Facebook.

Мендель отметила, что первые три шага, о которых будет говорить Президент, — это сроки и условия возвращения пленных украинцев, настоящее прекращение огня и «вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса».

Фото: Facebook