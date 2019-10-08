Начальник Генштаба: ВСУ на Донбассе вернутся на позиции 2016 года

Запланированное разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии столкновения в обе стороны. Новые позиции украинских военных будут там, где были в 2016 году.

Об этом заявил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Руслан Хомчак, отвечая на вопросы журналистов по поводу запланированного разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе, — сказал Хомчак. — Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию».

Также он добавил, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии столкновения в обе стороны.

Министр обороны Андрей Загороднюк в очередной раз подчеркнул, что отвод может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в этих районах и будут соблюдать режим тишины в течение по меньшей мере семи суток. Министр также подчеркнул, что после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут возложены на работников Национальной полиции Украины.

Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договорённостей российско-оккупационными войсками сразу же вернуться обратно.

«Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учётом именно такой ситуации», — сказал министр и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены ещё в 2014 году.

Отмечается, что 7 октября Загороднюк, Хомчак, заместитель руководителя Нацполиции Украины Вадим Троян, председатели Луганской и Донецкой ОГА, а также представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон посетили с рабочей поездкой пгт Станица Луганская, где в рамках достигнутых договорённостей произошло разведение сил и средств и сейчас идёт процесс демонтажа инженерных сооружений.

Участники рабочей группы осмотрели ход строительства моста вблизи Станицы Луганской, проинспектировали ход работ по демонтажу инженерных сооружений и пообщались с военными и представителями СМИ.

Фото: Минобороны