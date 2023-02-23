В бою за Украину погиб одессит Игорь Терёхин — писатель, ресторатор, журналист

На войне с российскими захватчиками погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терёхин, который с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину от оккупантов.

«Верный военной присяге, погиб младший лейтенант Игорь Терёхин. «Интеллигентный, смелый, креативный, добродушный, ответственный» — не без боли говорят его собратья!, — сообщила в Facebook 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса.

О гибели военнослужащего сообщили в социальных сетях также и его друзья.

«Спасибо тебе за вино, Одессу и винодельни в Бордо. Спасибо за шутки и разговоры о книгах. Спасибо просто за то, что ты случился с нами всеми. Мир стал пустее без тебя. Ты должен мне ещё несколько писем и сборник рассказов. До встречи, друг, на том конце», – попрощалась с другом в сообщении на своей странице в Facebook волонтёр, поэтесса, арт-эксперт и ресторатор Тата Кеплер.

«Трагическая новость из Херсонского направления. Погиб человек, которого я давно знал по коллективу «Три черпака» – Игорь Терёхин. Сомелье, бренд-амбассадор и неизмеримо творческий человек. Его многие знали в Одессе, потому что он был готов помочь всем нуждающимся в помощи. Вечная память всем героям, которые погибли, защищая Украину! – написал Сергей Моренец.

В одном из последних сообщений на своей странице в Facebook Игорь Терёхин отметил, что «на войне нет никаких пауз. Если вам кажется, что события замедлились, то это далеко не так. Иногда может казаться, что плохих новостей с фронтов больше. Но помните, что всё новое в ваших лентах – это ощущения военных. Держите кулаки, иногда молитесь за своих, ведь так или иначе всё это ради вас, ради тебя», – написал военный.

У погибшего защитника Украины остались жена и маленький сын.

Прощание с Героем прошло 30 января в Доме Офицеров в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 21 января 2023 года на фронте остановилось сердце воина с Тарутинщины Одесской области Василия Влаха.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса, Игорь Терёхин, Тата Кеплер, Сергей Моренец/Facebook

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